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حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 23/4/2015

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حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 23/4/2015 حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 23/4/2015
لا يعترفون بأخطائهم ويجادلون فى الباطل على الدوام، فهم يرون أنفسهم على دراية ببواطن الأمور أكثر من أصحابها مما يجعلهم فى صدام دائما مع الآخرين.

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>قليل من التنازلات ستجعل الحياة بينك وبين الحبيب تسير نحو الطريق الصحيح، حاول أن تعترف بأخطائك فهذا سيزيل نصف المشاكل بينكم، ليكون اليوم الأفضل على الإطلاق بينكم.

على مستوى العلاقات العامة


>لا تتعجل فى أخذ القرارات المصرية فهناك أمور لا يجب التسرع فيها حتى لا تندم بعد ذلك، كن حريص على مواقفك فالإنسان موقف والجميع يحكمون عليك من خلاله.

على مستوى الصحة


>ينصحك الأطباء بالحصول على عطلة لبضعة أيام لاستعادة الصحة والحيوية عليك بالاستماع إلى نصائحهم فعطلة نهاية الاسبوع وقت مناسب لذلك .

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مصر 365

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