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حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 23/4/2015

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حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 23/4/2015 حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 23/4/2015
يلقب مواليد برج "العقرب" بعدة القاب مفادها أنهم قادرون على خلط الأمور واللعب على عواطف الآخرين

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية

ترضى لنفسك ماترفضة من غيرك ولديك 1000 عذر غير مقبولة لمن تقدمهم لهم لكنك تستمر فى الجدال مما يجعلك شخص يصعب التفاهم معه، حاول أن تغير من طريقتك فى التعامل مع الآخرين حتى لا تستنفذ صبرهم.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

أصبحت تعرف مفاتيح الشريك ودائما تلعب على سرعة رضاه بما تقدم، لا تسرف فى هذا الأمر فقد ينقلب السحر على الساحر أحيانا وتخسر موقفك على الأرض التى تقف عليها بثبات.

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مصر 365

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