أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 23/4/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 23/4/2015 حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 23/4/2015
دائما يعشق مواليد الانغماس فى الرومانسية والحياة الأفلاطونية فتكون قصص العشق ملهم لحياتهم، وأقاصيص العشاق الوقود الذى يعيشون عليه.

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

تدفعك الظروف أن تكون فى واجهة الأمور، المسؤولية العملية الملقاة على عاتقك كبيرة حاول أن تكون قدير بهذه المكانة حتى لا تفقد ثقة المحيطين بك، تمسك بأحلامك حتى تستطيع تحقيقها.

على مستوى الحياة العاطفية

ترى أن الحبيب مقصر تجاهك، ولكنة يمر بظروف صعبة حاول أن تتفهم ذلك حتى لا تدخل فى دائرة ضغوط أنت فى غنى عنها ستؤدى إلى مشاكل يصعب حلها فيما بعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى