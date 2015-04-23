حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 23/4/2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

دائما يعشق مواليد برج العذراء الانغماس فى الرومانسية والحياة الأفلاطونية فتكون قصص العشق ملهم لحياتهم، وأقاصيص العشاق الوقود الذى يعيشون عليه.

تدفعك الظروف أن تكون فى واجهة الأمور، المسؤولية العملية الملقاة على عاتقك كبيرة حاول أن تكون قدير بهذه المكانة حتى لا تفقد ثقة المحيطين بك، تمسك بأحلامك حتى تستطيع تحقيقها.

على مستوى الحياة العاطفية

ترى أن الحبيب مقصر تجاهك، ولكنة يمر بظروف صعبة حاول أن تتفهم ذلك حتى لا تدخل فى دائرة ضغوط أنت فى غنى عنها ستؤدى إلى مشاكل يصعب حلها فيما بعد.