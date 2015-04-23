حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 23/4/2015

يتسمون بالطبية والتسامح طوال الوقت يغلب عليهم الطابع الإنسانى فى جميع المواقف مما يجعل دموعهم قريبة جدا. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>قد لا تكون موفقك مع بعض زملاء العمل لكن هذا ليس نهاية المطاف حاول أن تجد متنفس آخر لك فى محيطك حتى لا تشعر بالملل وستكون الأيام المقبلة أفضل بكثير. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

>تتراقص الأحلام فى عينك هذه الأيام فهى قريبا ستتحقق بعد أن زالت أكبر العقبات من طريقك، حاول أن تتحسس الأمور فما زالت الأجواء غير مستقرة إلى أن تهدء العاصفة التى مرت على حياتك العاطفية

شبكةعيونالإخبارية

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