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حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 23/4/2015

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حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 23/4/2015 حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 23/4/2015
هدوء أعصابك سر تميز مواليد هذا البرج فهم يتسمون بالحكمة والرزانة، مما يجعل قرارتهم فى أغلب الأحيان صائبة .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

النجاح دائما رفيق دربك فأنت انسان يعرف كيف يصل إلى أهدافه سريعا، حافظ على هذا النجاح حتى لا تفقد مجهودك ويضيع سدى، تترشح لنيل منصب كبير أنت جدير بذلك حاول أن تكون على قدر المسؤلية .
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توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

أمورك العاطفية لا تسير فى الطريق الصحيح مما يجعلك دائما متوتر وعلى حافة القلق النفسى، حاول أن تجد طريق متواصل بينك وبين الحبيب لإذابة جبل الثلج الذى نشاء بينكم

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مصر 365

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