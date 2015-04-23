حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 23/4/2015

مواليد برج الجوزاء دائما مظلومين فهم متهمون بالازدواجية والتهور دائما مما يجعلهم محط انتقاد دائما، حاول أن تتغلب على هذا العيب الخطير بالتريث قليلا قبل اتخاذ القرار.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تلقى عليك الكثير من الأعمال هذا اليوم حاول أن تدخر مجهودك حتى تستطيع أن تنجزها قم برسم خطة للعمل وضع الأهم فالمهم، حاول استشارة المتخصصين لتجنب ضياع الوقت فى التجربة .
>أنت شخص اجتماعى بطبعك ولكن قد يتسبب لك هذا فى بعض المشاكل مع الآخرين فكثير لا يفهمون طبعك الاجتماعى مما يعرض لمواقف محرجة، تجنب من يخطئ فى فهمك فأنت لست مجبر على تحمل عيوب الأخرين
على مستوى العمل والمال
>تلقى عليك الكثير من الأعمال هذا اليوم حاول أن تدخر مجهودك حتى تستطيع أن تنجزها قم برسم خطة للعمل وضع الأهم فالمهم، حاول استشارة المتخصصين لتجنب ضياع الوقت فى التجربة .
على مستوى العلاقات العامة
>أنت شخص اجتماعى بطبعك ولكن قد يتسبب لك هذا فى بعض المشاكل مع الآخرين فكثير لا يفهمون طبعك الاجتماعى مما يعرض لمواقف محرجة، تجنب من يخطئ فى فهمك فأنت لست مجبر على تحمل عيوب الأخرين