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حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 23/4/2015

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حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 23/4/2015 حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 23/4/2015
مواليد برج الحمل دائما يسعون إلى تجنب أخطاء الماضى لعدم الوقوع فى نفس الفخ مرة أخرى، إلا أنهم أحيانا يخونهم ذكائهم ويكررون الأخطاء مما يجعل الخسائر فادحة.

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية


>لا تحاول أن تتوقع الكثير من المحيطين بك، خذ الأمور بسلاسة وحسن نية وتقبل الواقع فليس بالإمكان أفضل مما كان، ولا نستطيع طوال الوقت الحصول على مانريد .

رؤية ماغى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015


>تحاول هذا اليوم مد جسور الود مع الحبيب القديم، قد تلاقى بعض الصد والعتاب لا تتراجع عن موقفك بل حاول الاستمرار للحصول على نتائج مرضية وناجحة.

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مصر 365

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