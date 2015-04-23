أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 23/4/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 23/4/2015 حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 23/4/2015
لا يرون إلا أنفسهم فى المرأة على الرغم من كل عيوبهم، إلا أنهم يشعرون طوال الوقت بالمثالية وينادون بها.

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>لا تهتم بمشاعر الآخرين ولا مشاكلهم مما يجعلك فى موقف اتهام دائم بالاستهتار بمشاعر الأخرين، فكر جيد فى سلوكك العام فأنت تخسر كل يوم صديق دون أن تشعر وهذا سيؤدى بك الى حياة فارغة .

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>تحاول أن ترضى الشريك ولكن جميع المحاولات عابثة فأنت تفعل ذلك فى الوقت الضائع بعد أن تفاقمت المشاكل وبلغ الأمر الذروة، خذ أجازة قصيرة من المشاكل لتبتعد وتستطيع أن تقيم الأمور، فقد تجد حل لما تمر به هذه الأيام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى