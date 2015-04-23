حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 23/4/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

لا يرون إلا أنفسهم فى المرأة على الرغم من كل عيوبهم، إلا أنهم يشعرون طوال الوقت بالمثالية وينادون بها.>لا تهتم بمشاعر الآخرين ولا مشاكلهم مما يجعلك فى موقف اتهام دائم بالاستهتار بمشاعر الأخرين، فكر جيد فى سلوكك العام فأنت تخسر كل يوم صديق دون أن تشعر وهذا سيؤدى بك الى حياة فارغة .>تحاول أن ترضى الشريك ولكن جميع المحاولات عابثة فأنت تفعل ذلك فى الوقت الضائع بعد أن تفاقمت المشاكل وبلغ الأمر الذروة، خذ أجازة قصيرة من المشاكل لتبتعد وتستطيع أن تقيم الأمور، فقد تجد حل لما تمر به هذه الأيام .