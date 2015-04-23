حظك اليوم الخميس 23/4/2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 23/4/2015

مواليد برج الحمل دائما يسعون إلى تجنب أخطاء الماضى لعدم الوقوع فى نفس الفخ مرة أخرى، إلا أنهم أحيانا يخونهم ذكائهم ويكررون الأخطاء مما يجعل الخسائر فادحة.

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

لا تحاول أن تتوقع الكثير من المحيطين بك، خذ الأمور بسلاسة وحسن نية وتقبل الواقع فليس بالإمكان أفضل مما كان، ولا نستطيع طوال الوقت الحصول على مانريد .

رؤية ماغى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015

تحاول هذا اليوم مد جسور الود مع الحبيب القديم، قد تلاقى بعض الصد والعتاب لا تتراجع عن موقفك بل حاول الاستمرار للحصول على نتائج مرضية وناجحة.

2- حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 23/4/2015

لا يعترفون بأخطائهم ويجادلون فى الباطل على الدوام، فهم يرون أنفسهم على دراية ببواطن الأمور أكثر من أصحابها مما يجعلهم فى صدام دائما مع الآخرين.

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

قليل من التنازلات ستجعل الحياة بينك وبين الحبيب تسير نحو الطريق الصحيح، حاول أن تعترف بأخطائك فهذا سيزيل نصف المشاكل بينكم، ليكون اليوم الأفضل على الإطلاق بينكم .

على مستوى العلاقات العامة

لاتتعجل فى أخذ القرارات المصرية فهناك أمور لا يجب التسرع فيها حتى لا تندم بعد ذلك، كن حريص على مواقفك فالإنسان موقف والجميع يحكمون عليك من خلاله.

على مستوى الصحة

ينصحك الأطباء بالحصول على عطلة لبضعة أيام لاستعادة الصحة والحيوية عليك بالاستماع إلى نصائحهم فعطلة نهاية الأسبوع وقت مناسب لذلك .

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 23/4/2015

مواليد برج الجوزاء دائما مظلومين فهم متهمون بالازدواجية والتهور دائما مما يجعلهم محط انتقاد دائما، حاول أن تتغلب على هذا العيب الخطير بالتريث قليلا قبل اتخاذ القرار.

على مستوى العمل والمال

تلقى عليك الكثير من الأعمال هذا اليوم حاول أن تدخر مجهودك حتى تستطيع أن تنجزها قم برسم خطة للعمل وضع الأهم فالمهم، حاول استشارة المتخصصين لتجنب ضياع الوقت فى التجربة .

على مستوى العلاقات العامة

أنت شخص اجتماعى بطبعك ولكن قد يتسبب لك هذا فى بعض المشاكل مع الآخرين فكثير لا يفهمون طبعك الاجتماعى مما يعرض لمواقف محرجة، تجنب من يخطئ فى فهمك فأنت لست مجبر على تحمل عيوب الآخرين

4- حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 23/4/2015

مواليد برج السرطان حالمون دائما ويرون أن اللون الأبيض يجب أن ينتصر دائما فى كل معركة، وهذا مايجعلهم يصدمون فى الواقع مع الحياة الطبيعية .

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

لا تجعل العواطف تتحكم فى افكار ومواقفك العملية حاول أن تكون أكثر مهنية حتى لا ينتقدك مديرك وزملائك من تراخيك فى العمل، تسوق اليك الأقدار أخبار سعيدة على مستوى المشاريع التى قدمتها فى الفترة السابقة .

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

تتوقع من الحبيب أن يبادرك نفس الشعور لكن لا يحدث ذلك، لا تلقى علية اللوم أكثر من ذلك حتى لا تتحول الحياة إلى جحيم حاول أن تلفت نظرة لهذه العيوب بطريقة لطيفة .

5- حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 23/4/2015

الغموض يعتبر سمة لا يستطيع مواليد هذا البرج الاستغناء عنها حتى يدفعهم ذلك أن يكونو غامضين مع أقرب الناس لهم فى الحياة، هذا العيب يجعلهم يشعرون بالغربة طوال الوقت وهم لا يشعرون أن العيب ينبع من أنفسهم

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

ترى ثمرة نجاحك بدأت تثمر أمام عينك كن على يقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، استمتع بنجاحك فأنت جدير بذلك النجاح، فلكل مجتهد نصيب

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

يعتبر اليوم النهاية لما قمت بفعلة على مدار الأيام السابقة فقد تماديت فى التعالى وتكرار الخطأ حتى بات الأمر مزعج للحبيب أن يفكر فى التراجع على قرار الانفصال، حاول أن تنسحب بهدوء لوقف نزيف المشاعر

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 23/4/2015

دائما يعشق مواليد برج العذراء الإنغماس فى الرومانسية والحياة الأفلاطونية فتكون قصص العشق ملهم لحياتهم، وأقاصيص العشاق الوقود الذى يعيشون عليه

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

تدفعك الظروف أن تكون فى واجهة الأمور، المسؤولية العملية الملقاة على عاتقك كبيرة حاول أن تكون قدير بهذه المكانة حتى لا تفقد ثقة المحيطين بك، تمسك بأحلامك حتى تستطيع تحقيقها.

على مستوى الحياة العاطفية

ترى أن الحبيب مقصر تجاهك، ولكنة يمر بظروف صعبة حاول أن تتفهم ذلك حتى لا تدخل فى دائرة ضغوط أنت فى غنى عنها ستؤدى إلى مشاكل يصعب حلها فيما بعد.

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 23/4/2015

هدوء اعصابك سر تميز مواليد هذا البرج فهم يتسمون بالحكمة والرزانة، مما يجعل قرارتهم فى أغلب الأحيان صائبة .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

النجاح دائما رفيق دربك فأنت انسان يعرف كيف يصل إلى أهدافه سريعا، حافظ على هذا النجاح حتى لا تفقد مجهودك ويضيع سدى، تترشح لنيل منصب كبير أنت جدير بذلك حاول أن تكون على قدر المسؤلية .

>

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

أمورك العاطفية لا تسير فى الطريق الصحيح مما يجعلك دائما متوتر وعلى حافة القلق النفسى، حاول أن تجد طريق متواصل بينك وبين الحبيب لإذابة جبل الثلج الذى نشاء بينكم

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 23/4/2015

>

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

>يلقب مواليد برج " العقرب" بعدة القاب مفادها أنهم قادرون على خلط الأمور واللعب على عواطف الأخرين

ترضى لنفسك ماترفضة من غيرك ولديك 1000 عذر غير مقبولين لمن تقدمهم لهم لكنك تستمر فى الجدال مما يجعلك شخص يصعب التفاهم معه، حاول أن تغير من طريقتك فى التعامل مع الأخرين حتى لا تستنفذ صبرهم .

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

أصبحت تعرف مفاتيح الشريك ودائما تلعب على سرعة رضاه بما تقدم، لا تسرف فى هذا الأمر فقد ينقلب السحر على الساحر أحيانا وتخسر موقفك على الأرض التى تقف عليها بثبات.

9- حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 23/4/2015

يسعى مواليد برج القوس بجذب عطف وأنتباة الاخرين بخلق القصص والمواقف المزيفة مما يجعلهم معرضون للانتقاد على الدوام

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

تعمل بجد واجتهاد طوال الوقت لكنك لا تحصل على ماتريد فى النهاية فأنت تستنفذ طاقتك قبل الأوان، أسعى لترتيب أولويات يومك حتى تحصل على النجاح والتفوق

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية.

الحياة لا تقف على أحد أسعى أن تجد الحب الذى فقدته من جديد فأنت جدير بذلك وسوف تقودك الظروف للعثور على الشريك الجيد الذى يعوضك مافاتك

>.

>

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 23/4/2015

يتسمون بالطبية والتسامح طوال الوقت يغلب عليهم الطابع الإنسانى فى جميع المواقف مما يجعل دموعهم قريبة جدا.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

قد لا تكون موفقك مع بعض زملاء العمل لكن هذا ليس نهاية المطاف حاول أن تجد متنفس اخر لك فى محيطك حتى لا تشعر بالملل وستكون الأيام المقبلة أفضل بكثير

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

تتراقص الأحلام فى عينك هذه الأيام فهى قريبا ستتحقق بعد أن زالت أكبر العقبات من طريقك، حاول أن تتحسس الأمور فما زالت الأجواء غير مستقرة إلى أن تهدء العاصفة التى مرت على حياتك العاطفية

23/4/2015 11- حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس

الهدوء والدبلوماسية من اكبر مميزات مواليد هذا البرج، مما يجعلهم مخزن اسرار المحيطين بهم ومحطة استراحة لكل متعب أو مهموم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

تحقق صداقات سريعة فى محيط العمل مما يجعل شهرتك تزيد ونجمك يعلو لا تتخلى عن هذه المكانة واجعل الصبر والمثابرة رفقائك فى العمل للوصول إلى النتائج الناجحة .

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

يعرف الحبيب أنك بمثابة الوسادة الدافئة بعد يوم عمل مشحون، فلديك لكل مشكلة حل ولكل سؤال صعب إجابة، حافظ على هذه الميزة التى تتوفر فيك، فهى من اسباب نجاح هذه العلاقة الجميلة.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 23/4/2015

لا يرون إلا أنفسهم فى المرأة على الرغم من كل عيوبهم، إلا أنهم يشعرون طوال الوقت بالمثالية وينادون بها.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

لا تهتم بمشاعر الآخرين ولا مشاكلهم مما يجعلك فى موقف اتهام دائم بالاستهتار بمشاعر الآخرين، فكر جيد فى سلوكك العام فأنت تخسر كل يوم صديق دون أن تشعر وهذا سيؤدى بك إلى حياة فارغة .

>توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

تحاول أن ترضى الشريك ولكن جميع المحاولات عابثة فأنت تفعل ذلك فى الوقت الضائع بعد أن تفاقمت المشاكل وبلغ الأمر الذروة، خذ أجازة قصيرة من المشاكل لتبتعد وتستطيع أن تقيم الأمور، فقد تجد حل لما تمر به هذه الأيام