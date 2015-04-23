حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 23/4/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

يسعى مواليد برج القوس بجذب عطف وانتباه الآخرين بخلق القصص والمواقف المزيفة مما يجعلهم معرضون للانتقاد على الدوام

تعمل بجد واجتهاد طوال الوقت لكنك لا تحصل على ماتريد فى النهاية فأنت تستنفذ طاقتك قبل الأوان، اسعى لترتيب أولويات يومك حتى تحصل على النجاح والتفوق

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية.

الحياة لا تقف على أحد اسعى أن تجد الحب الذى فقدته من جديد فأنت جدير بذلك وسوف تقودك الظروف للعثور على الشريك الجيد الذى يعوضك مافاتك .