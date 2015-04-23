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' الأهلي رفض توصية مبارك للعفو عن الحضري '

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' الأهلي رفض توصية مبارك للعفو عن الحضري ' ' الأهلي رفض توصية مبارك للعفو عن الحضري '

استعاد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي فصلاً جديدًا من ذكريات واقعة هروب عصام الحضري من القلعة الحمراء للانتقال إلى سيون السويسري في فبراير 2008.

وقال عبد الوهاب على هامش احتفال النادي الأهلي بمرور 108 عامًا على تأسيسه: "هناك موقف لا أنساه لحسن حمدي رئيس الأهلي السابق في واقعة عصام الحضري".

وأضاف عبر قناة ناديه: "وقتها لجأ الحضري لكافة المسؤولين في للعفو عنه، وتدخل رئيس الجمهورية برسالة عبر سمير زاهر نقلها لإدارة الأهلي".

وتابع: "وقتها رد حسن حمدي بأن القرار ليس بيده فقط، بل سيناقش باقي زملائه في مجلس الإدارة".

وأتم محمد عبد الوهاب: "وقتها تم عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ، وقرر بالإجماع عدم عودة عصام الحضري مجددًا إلى النادي".

وبعد رحيل "السد العالي" عن الأهلي تنقل بين أندية سيون السويسري والمريخ السوداني، قبل أن يعود إلى مصر مع الإسماعيلي والزمالك والاتحاد السكندري.

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