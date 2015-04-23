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سماع دوي أنفجار قنبلة بلا اصابات قرب مبني الامن الوطني ببورسعيد

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سماع دوي أنفجار قنبلة بلا اصابات قرب مبني الامن الوطني ببورسعيد سماع دوي أنفجار قنبلة بلا اصابات قرب مبني الامن الوطني ببورسعيد

قنبلة بدائية الصنع – ارشيفية

كتب : جمال نوفل

سمع اهالي حي الشرق دوي انفجار هائل عقب صلاة العشاء مساء اليوم بالقرب من مينب إدارة الامن الوطني عند كابينة تليفونات هناك .

و قال شهود عيان انهم شاهدوا احد الاشخاص يجري و اختفي فجأة ثم سمع دوي الانفجار في احد كبائن التليفونات, انتقلت علي الفور قوان ادارة الحماية المدنية و خبراء المفرقعات الذيم مشطوا المنطقة بحثا عن اي قنابل موجودة . و قد تسبب الانفجار في تهشم كابينة اتصالات وكسر ماسورة المياه العموميه بالقرب منها نتيجة الانفجار. و تهشم زجاج المنازل القريبة منه و زجاج ثلاث سيارات.

وأكد خبراء المفرقعات ان العبوة تم زرعها اسفل الكابينة مما نتج عنه انفجارها وأحدثت فجوة ارضيه بلغ قطها حوالي متر . و توالي اجهزة الامن بحثها عن الشخص الذي قام بزرع العبوة في منطقة خلف مبني الامن الوطني بالقرب من مسجد السلام .

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