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بالصور…برتوكول تعاون بين جامعة بريدة الاهلية وجامعة المنصورة

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بالصور…برتوكول تعاون بين جامعة بريدة الاهلية وجامعة المنصورة بالصور…برتوكول تعاون بين جامعة بريدة الاهلية وجامعة المنصورة

بالصور…برتوكول تعاون بين جامعة بريدة الاهلية وجامعة المنصورة

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة وفد جامعة بريدة بالقصيم من المملكة العربية برئاسة الدكتور على بن محمد المحيميد المشرف العام على كليات بريدة الأهلية لتوقيع اتفاق تعاون فى المجال المعرفى والخبراتى بحضور الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور الهلالى الشربينى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب

يهدف توقيع البرتوكول الى اثراء التعاون وتوسيع الاستفادة من الامكانيات المتاحة لدى كل طرف فى تحقيق الرؤية المستقبلية وتبادل الخبرات العلمية وتطوير القدرات البحثية والاستفادة من الكوادر الأكاديمية والدورات والأنشطة العلمية كما يشمل بروتوكول التعاون تبادل الخبرات العلمية والتقنية والفكرية وتبادل المناهج وآليات تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس وتفعيل الإشراف المشترك كما تتضمن اوجه التعاون فى مجالات البحث العلمي والمؤتمرات والمجلات العلمية والدوريات وتوظيف التقنية الحديثة فى دعم التعاون فى تلك المجالات .

وأشار الدكتور على بن محمد المحيميد الى اهمية عقد تعاون مع جامعة عريقة ومتميزة كجامعة المنصورة كما نسعد دائما بالتعاون مع اشقائنا من ومن الجامعات المصرية فى المجال التعليمى ولدينا بالجامعة 4 كليات يدرس بها 4000 طالب فى مجالات مختلفة .

واكد الدكتور محمد القناوى خلال اللقاء على التقدير والمحبة للشعب السعودى ونحن نمد يدنا لأشقائنا العرب للتعاون المثمر فى كافة المجالات فهناك ارتباط تاريخى بين الشعبين كما يسعدنا دائما تلبية دعوة اشقائنا السعوديين .

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