“القومي لدراسات الشرق الأوسط”: توحيد نظم التسليح بين الدول العربية أهم من تحديد آلياتها وميزانيتها



> قال مستشارالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط اللواء، محمد مجاهد الزيات، إن الرؤية العامة لتشكيل القوة العربية المشتركة لم يتم الاتفاق عليها في اجتماع رؤساء أركان الدول بمقر الجامعة العربية اليوم.

وأضاف الزيات في لقاءٍ له على فضائية ” الغد العربي”، مساء أمس الأربعاء :” أنّه إلى الآن لم يتم صياغة رؤية تشكيل القوة العربية المشتركة، لأنّه يوجد تحفظات من بعض الدول للمشاركة في هذا التشكيل ” .

وتابع الزيات: “نحن نحتاج إلى عام حتى تتبلور القوة العربية المشتركة “، مضيفا أن القوة العربية المشتركة أشبه بالحلف العسكري، موضحاً أنّ الجامعة العربية هي من ستحدد الميزانية لتمويل القوة العسكرية العربية، قائلاً: “لن يتم تخصيص قوات بعينها للتحالف العربي المشترك”.

وأوضح الزيات: “نحن إلى الآن لم نكن متفقين على مجال عمل القوة العربية المشتركة، لذلك يجب أنْ يتوافق الجميع حتى يتم تحديد مهامها”، لافتاً: “يجب أن نستفيد من تجربة الاتحاد الأفريقي في تشكيل القوة المشتركة”.

وشدد الزيات على أن التحالف العربي خطوة جيدة إلا أنّه في ذات الوقت لا يجب أن نرفع سقف توقعاتنا، موضحاً أنّ توحيد نظم التسليح بين الدول العربية أهم من تحديد آليات وميزانية القوة العربية، مردفاً أنّ الهيئة العربية للتصنيع كانت أولى المحاولات لتشكيل هذه القوة.

وأشار الزيات إلى أنّه: “يستبعد خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح من الأراضي اليمنية”، لافتاً إلى أن القاهرة تقوم حالياً بصياغة الاتفاق بين الأطراف المتنازعة في اليمن.