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السودان: بيان الاتحاد الأوروبى حول الانتخابات هدفه التشكيك فى الشرعية

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السودان: بيان الاتحاد الأوروبى حول الانتخابات هدفه التشكيك فى الشرعية السودان: بيان الاتحاد الأوروبى حول الانتخابات هدفه التشكيك فى الشرعية
أكد السودان اليوم الأربعاء أن بيان الاتحاد الأوروبى حول انتخابات السودان هدفه التشكيك فى الشرعية الدستورية معلنا رفضه التدخل فى شئونه الداخلية ورفضه الوصايه من أى دولة.

وقال بيان أصدرته وزارة الاعلام السودانية وتلاه الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام الناطق الرسمى باسم السودانية"أن الحكومة جادة نحو الحوار الوطنى باعتباره استراتيجيا..لا نحتاج فيه لوصاية من أحد، والحوار سوف يجمع كل السودانيين دون عزل، ونوفر له كل الضمانات لمن يرغب فى الانضمام اليه، وسوف يدار الحوار حول كل القضايا بحرية وشفافية كاملة، بحسب وكالة الانباء السودانية(سونا).

وناشد البيان الاتحاد الاوروبى دعم السلام والاستقرار فى السودان وألا ينحاز لطرف دون الآخر والا يتبنى رأى المعارضة المسلحة ودعمها لان هذا يؤدى الى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، ودعا البيان الاتحاد الاوروبى الى ضرورة احترام سيادة السودان وعدم التدخل فى شانه الداخلى،" لاننا لانقبل اى وصاية من اى دولة فى شأننا الداخلى".

وأكد البيان "الانتخابات أجريت بنزاهة تامة وأن المخالفات التى شابت بعض الدوائر مكانها مفوضية الانتخابات وهى ذات المفوضية التى اشرفت على انتخابات 2010 ولدينا القضاء السودنى وساحاته ما يحفظ حق كل متظلم كما أن هنالك ثلاثة اسابيع للنظر فى هذه الطعون والشكاوى" .

وقال البيان ، إن النتائج فى هذه الانتخابات تمثل ارادة الشعب السودانى ونشير إلى أن نسبة المشاركة فى الانتخابات فاقت 42% مع العلم ان المشاركة فى انتخابات الدول الاوروبية فى معظمها لا تصل لهذه النسبة وبعضها لا يتعدى 35% وعليه ننوه ان هذه الحملة القصد منها التشكيك فى الشرعية الدستورية ونحن على ثقة لن شعبنا العظيم بوعيه الوطنى قادر على تفويت هذا المخطط الآثم.
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