سيرجى لافروف : روسيا تسلح العراق وسوريا لقتال تنظيم "داعش"

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الأربعاء ، إن روسيا تُسَلِح العراق وسوريا لمساعدتهما فى محاربة تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد الذى وصفه بأنه يمثل التهديد الرئيسى لأمن بلاده فى الوقت الراهن.

أضاف فى مقابلة مع ثلاث محطات إذاعية "تنظيم الدولة الإسلامية هو عدونا الرئيسى فى هذه اللحظة. على الأقل لأن مئات الروس والأوروبيين والأمريكيين يقاتلون فى صفوفه.. لقد بدأوا بالعودة فعلا (إلى بلدانهم).. ولتسلية أنفسهم قد ينفذون أعمالا دنيئة هناك."، وتنتقد روسيا القصف الجوى الذى ينفذه تحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية فى سوريا والعراق وتحث واشنطن على العمل مع الرئيس السورى بشار الأسد فى محاربة التنظيم المتشدد.

وقال لافروف "نحن نساعد العراق وسوريا ربما بشكل أكثر فعالية من أى جهة أخرى عبر توفير الأسلحة لجيشيهما وقواهما الأمنية" من دون الإفصاح عن نوع تلك الأسلحة، وانتقد وزير الخارجية الروسى أيضا الضربات الجوية فى اليمن.

وقال "أعضاء تنظيمى الدولة الاسلامية والقاعدة هم أكثر المستفيدين من هذا القصف. فقد استولوا على المواقع التى كانت فى حوزة الحوثيين والتى أبعدتهم منها الضربات الجوية."، وأعلنت السعودية أمس الثلاثاء (21 ابريل نيسان) وقف حملة الضربات الجوية على الحوثيين فى اليمن والتى بدأت قبل نحو شهر.

وتواجه موسكو تمردا إسلاميا فى منطقة شمال القوقاز بشكل أساسى ، وحذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من أن بلدانا أخرى قد تستغل التفسير المتطرف للإسلام لمحاولة إضعاف بلاده ، ووصلت العلاقة بين روسيا والغرب إلى أدنى مستوياتها منذ عقود جراء الأزمة فى أوكرانيا.

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