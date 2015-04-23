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محاكمة نجم تلفزيونى تونسى بتهمة الاحتيال على صهر الرئيس الهارب بن على

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محاكمة نجم تلفزيونى تونسى بتهمة الاحتيال على صهر الرئيس الهارب بن على محاكمة نجم تلفزيونى تونسى بتهمة الاحتيال على صهر الرئيس الهارب بن على
اعترف نجم تلفزيونى تونسى يحاكم بتهمة استغلال النفوذ والاحتيال على رجل أعمال مطلوب للعدالة فى قضايا فساد وهارب فى فرنسا أمام المحكمة الأربعاء بأنه "كذب" على الأخير و"أوهمه" بقدرته على التوسط لفائدته لدى السلطات وذلك بهدف اقناعه بإجراء مقابلة تلفزيونية معه.

ومثل سمير الوافى، الموقوف منذ أسبوع، أمام القضاء الأربعاء بتهمة الاحتيال على رجل الأعمال حمادى الطويل المقرب من بلحسن الطرابلسى الهارب فى كندا، والأخير صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.

ويقدم سمير الوافى برنامج "لمن يجرؤ فقط" الذى يبثه مساء كل أحد تلفزيون "الحوار التونسى" الخاص.
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