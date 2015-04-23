محافظ بورسعيد يشارك في المؤتمر الدولى السنوى الرابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمعاقين

شارك اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي السنوي الرابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تنظمه وزارة الاتصالات بالقرية الذكية خلال الفترة من 20 إلى 21 أبريل الجارى، تحت عنوان “دمج… تمكين.. مشاركة”، .

حضر المؤتمر المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الوزراء والمحافظين، وسفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة.ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تتمثل في عدة مشروعات مهمة في مجالات التعليم والصحة والتأهيل، وذلك بتكلفة تقدر بـ50 مليون جنيه سنويا.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويأتي في إطار تنفيذ محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يعد من أحد محاورها الأساسية دمج وتمكين ذوى الإعاقة المختلفة، والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية لخدمة المجتمع باستخدام تقنيات وأدوات تكنولوجيا المعلومات