أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ بورسعيد يشارك في المؤتمر الدولى السنوى الرابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمعاقين

Google+ Print
محافظ بورسعيد يشارك في المؤتمر الدولى السنوى الرابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمعاقين محافظ بورسعيد يشارك في المؤتمر الدولى السنوى الرابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمعاقين

شارك اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي السنوي الرابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تنظمه وزارة الاتصالات بالقرية الذكية خلال الفترة من 20 إلى 21 أبريل الجارى، تحت عنوان “دمج… تمكين.. مشاركة”، .

حضر المؤتمر المهندس  ابراهيم محلب رئيس الوزراء والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الوزراء والمحافظين، وسفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة.ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تتمثل في عدة مشروعات مهمة في مجالات التعليم والصحة والتأهيل، وذلك بتكلفة تقدر بـ50 مليون جنيه سنويا.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية عبد الفتاح رئيس الجمهورية، ويأتي في إطار تنفيذ محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يعد من أحد محاورها الأساسية دمج وتمكين ذوى الإعاقة المختلفة، والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية لخدمة المجتمع باستخدام تقنيات وأدوات تكنولوجيا المعلومات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام

قلق في إسرائيل بسبب السيسي

قلق في إسرائيل بسبب السيسي