وحيد عبد المجيد: “عاصفة الحزم” لم تتوقف بل أخذت شكلاً جديداً



> قال رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية الكاتب، وحيد عبد المجيد، إنّ عملية عاصفة الحزم لم تتوقف بل أنها تأخذ شكلاً جديداً حالياً من أجل إعطاء فرصة للحل السياسي في اليمن.

وأضاف عبد المجيد في لقاءٍ له على فضائية ” الغد العربي” مساء أمس الأربعاء :” أنّ الضربات الجوية التي شنتها عاصفة الحزم أضعفت قدرات جماعة الحوثيين إلا أنها لم تقضي عليها ” .

وتابع عبد المجيد أنّ عملية عاصفة الحزم لم تتوقف في حالة حدوث اعتداءات جديدة، مدللاً على ذلك: “عاصفة الحزم استمرت في الضربات أثناء قيام قوات علي صالح بالاستيلاء على أحد المعسكرات”.

وأوضح عبد المجيد أنّ توقف عملية عاصفة الحزم بشكل مؤقت فيها اختبار لدولة إيران، والنظر إلى مدى قدرة روسيا على التأثير في هذا الملف.

واستطرد عبد المجيد: “هناك فرصة للحل السياسي وذلك إذا التزمت روسيا بما تعهدت به مع إيران وجماعة الحوثيين”، قائلاً: “من الممكن أن يتم استئناف الحوار”.

وبشأن وصول رؤساء الأركان العربي إلى مقر جامعة الدول العربية، أكد عبد المجيد، أنّ الموقف السياسي للعرب هو من يُحدد تشكيل القوة العربية المشتركة، وذلك لأنّ السلاح ما هو إمتداد للسياسة.