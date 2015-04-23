بالصور .. مركز النيل للإعلام ببورسعيد يناقش ” البرلمان القادم و تنمية وعى الشباب “

عقد مركز النيل بمجمع إعلام بورسعيد ندوة بعنوان ” البرلمان القادم و تنمية وعى الشباب ” استضاف فيها دكتور مرسى قطب الأستاذ بكلية الآداب جامعة بورسعيد و دار الحوار حول أهمية المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات البرلمانية من جانب جميع شرائح المجتمع .

و من اهم هذه الشرائح الشباب حيث يمثلون 60 % من المجتمع و انه ستكتمل خارطة الطريق بمجرد الإنتهاء من تعديل بعض القوانين و اتمام الإستحقاق الثالث بعد الدستور و اختيار رئيس يمثل كل المصريين و اكد على ان أهمية اختيار نواب البرلمان القادم تأتى من انهم سيقومون بدور تشريعى يؤثر بشكل مباشر فى مستقبل البلاد و انه قد انتهى فى هذه المرحلة الإختيار على اساس نائب الخدمات او المصالح الشخصية و على كل شاب ان يضع فى ذهنه ان التصويت فى الإنتخابات أمر مهم و اجراء لا يجوز الرجوع فيه بعد اتمام عملية التصويت .

و أشارت الندوة امه علي الشباب ان يفكر و يتحرى الدقة قبل الإختيار فكم من نواب انتخبناهم و لم يمثلوا بورسعيد كما ينبغى لذلك يجب ان نراعى عند الإختيار ان يكون المرشح مؤهلا للمسئولية ملما بالمشكلات التى يعانى منها ابناء دائرته و ان يكون لديه رؤية و برنامج انتخابى يسعى لتطبيقه و يكون هذا البرنامج ملائما لمتطلبات المحافظة .

و صرحت الإعلامية مرفت الخولى مدير مجمع إعلام بورسعيد ن هذه الندوة تأتى ضمن حملة مصر اولا الى تستهدف التوعية باهمية المشاركة فى الإنتخابات البرلمانية و التى ستمتد حتى اتمام الإنتخابات .