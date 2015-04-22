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#ليلة_الابطال.. بوفون: لم أكن أتوقع أن أنتظر 12 عاما لألعب في نصف النهائي مجددا

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#ليلة_الابطال.. بوفون: لم أكن أتوقع أن أنتظر 12 عاما لألعب في نصف النهائي مجددا #ليلة_الابطال.. بوفون: لم أكن أتوقع أن أنتظر 12 عاما لألعب في نصف النهائي مجددا

أكد الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس وقائد يوفنتوس أنه لم يكن يتوقع أن ينتظر 12 عاما حتى يلعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من جديد.

وكان يوفنتوس قد صعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن تغلب على موناكو 1-0 بمجموع المباراتين.

وقال بوفون عقب المباراة "عندما لعبت نصف النهائي في 2003 لم أكن أتوقع أن أنتظر 12 عاما حتى نلعب هناك من جديد".

وأضاف "كنت متوترا في هذه المباراة أكثر من مباراة دورتموند، نحن كنا نريد العبور لنصف النهائي بأي طريقة".

واستدرك "لكن الصعود لنصف النهائي لا يعني أننا حققنا شيئا بعد".

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