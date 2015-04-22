صلاح الأوروبي – بالأرقام .. ماذا قدم أمام دينامو كييف في لقاء الذهاب

عندما يستضيف فيورنتينا يوم الخميس فريق دينامو كييف الأوكراني في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ستكون هذه المباراة هي مواجهة الموسم بالنسبة للفيولا.

كتيبة المدرب فيتشينزو مونتيلا ودعوا مسابقة كأس إيطاليا من الدور نصف النهائي أمام يوفنتوس، وفي الدوري مسألة حجز مركز مؤهل لدوري أبطال تبدو صعبة إلى حد ما حيث يفصلهم تسع نقاط عن المركز الثالث.

لذا فإن لقاء العودة أمام دينامو كييف سيعني اقتراب الفيولا أكثر فأكثر من حلم تحقيق لقب أوروبي للمرة الأولى منذ عام 1961.

وبالطبع يعول مونتيلا على أداء صلاح وبجواره ماريو جوميز وخواكين، في ظل غياب خوما باباكار لنهاية الموسم للإصابة، وعدم قيد ألبرتو جيلاردينو في القائمة الأوروبية.

ولكن ماذا قدم صلاح في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله؟

-هو أكثر اللاعبين في المباراة قام بمرواغات صحيحة للخصم بواقع تسع مرات، كما أنه أكثر من سدد الكرة في اللقاء بواقع أربع مرات.

-سدد الكرة أربع مرات، مرتين على المرمى، ومرتين تصدى لهما دفاع الفريق الأوكراني.

-حاول المراوغة 12 مرة، نجح في تسع مرات بنسبة نجاح بلغت 76 %.

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مرر الكرة 41 مرة، كان منهم 32 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح بلغت 78 %.