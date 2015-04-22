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#ليلة_الابطال – بعد غياب 12 عاما .. يوفنتوس بشق الأنفس في نصف النهائي

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#ليلة_الابطال – بعد غياب 12 عاما .. يوفنتوس بشق الأنفس في نصف النهائي #ليلة_الابطال – بعد غياب 12 عاما .. يوفنتوس بشق الأنفس في نصف النهائي

تأهل يوفنتوس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله سلبيا بدون أهداف مع منافسه موناكو في إياب الدور ربع النهائي يوم الأربعاء على ملعب لويس الثاني.

وكان يوفنتوس قد تغلب على منافسه الفرنسي في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل بفضل ذلك الهدف إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 12 عاما.

وحينما تأهل يوفنتوس لنصف النهائي آخر مرة، نجح في الوصول للمباراة النهائية، ولكنه خسر اللقب آنذاك بركلات الترجيح لصالح مواطنه ميلان في اللقاء الذي أقيم بملعب أولد ترافورد.

المباراة شهدت سيطرة تامة من أصحاب الأرض، ونجحوا في تهديد مرمى يوفنتوس في أكثر من مناسبة لكن تألق جيانلويجي بوفون حال دون سكون أي أهداف لمرماه.

وكان أخطر فرصتين في المباراة لصالح موناكو، حيث كان كاد أن يسجل أندريا بارزالي مدافع البيانكونيري هدفا بالخطأ في مرماه، عندما كان يحاول تشتيت عرضية للفريق الفرنسي.

أما الفرصة الثانية فاستطاع باتريس إيفرا إنقاذها من على خط مرمى فريقه، ونجح في تشتيت الكرة ليحافظ على نظافة شباك اليوفي.

وبذلك يلحق يوفنتوس ببايرن ميونيخ وبرشلونة وريال مدريد إلى الدور نصف النهائي، في انتظار نتائج القرعة التي تقام الجمعة المقبلة.

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