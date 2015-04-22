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#ليلة_الابطال - بالفيديو .. ريال مدريد يقتل أتليتكو بسكين مكسيكي

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#ليلة_الابطال - بالفيديو .. ريال مدريد يقتل أتليتكو بسكين مكسيكي #ليلة_الابطال - بالفيديو .. ريال مدريد يقتل أتليتكو بسكين مكسيكي

بهدف قاتل .. تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حين فاز على أتليتكو مدريد 1-0 يوم الأربعاء.

وحل أتليتكو ضيفا على جاره وغريمه ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادلهما 0-0 في الذهاب.

وسجل خافيير هيرنانديز "نشيتشاريتو" هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 بتمريرة قاتلة من كريستيانو رونالدو.

وغلب الملل على معظم أحداث اللقاء مع بعض الفرص غير المؤكدة من جانب ريال مدريد وظلت النتيجة سلبية حتى خطف المهاجم المكسيكي هدف الفوز.

ولحق ريال مدريد بمواطنه برشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس في نصف نهائي البطولة الذي تقام قرعته يوم الجمعة المقبل.

شاهد الهدف القاتل من هنا

مزيد من التفاصيل خلال لحظات ..

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فيديو اليوم السابع

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