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نائب رئيس جامعة الأزهر لفايزة خاطر: تصريحاتك حول البحيرى شاذة ولا تعبر عن الأزهر

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نائب رئيس جامعة الأزهر لفايزة خاطر: تصريحاتك حول البحيرى شاذة ولا تعبر عن الأزهر نائب رئيس جامعة الأزهر لفايزة خاطر: تصريحاتك حول البحيرى شاذة ولا تعبر عن الأزهر

 

الدكتور توفيق نور الدين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر

استنكر دكتور توفيق نور الدين نائب رئيس جامعة  الازهر تصريحات فايزة خاطر رئيس العقيدة بالجامعة حول إهدار دم اسلام البحيري، لأنه مبعوث من الغرب.

وقال نور الدين أنه رأى شخصي لا يعبر عن الأزهر الشريف.

وأضاف نور الدين في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي ببرنامج “مانشيت”، ان فكرة إهدار الدم لم تصدر من الأساس على أي شخص من مؤسسة الأزهر، واستدل على كلامه قائلا أنه من الاولي ان يتم إهدار دم الدواعش كما أوضح أن ما تقوله دكتورة فايزة خاطر أفكار شاذه بعيده كل البعد عن وجهة نظر الأزهر.

كما أكد أنه على أي أساس حصلت دكتورة فايزة خاطر التي تؤكد بها أن 80% من طالبات جامعة الأزهر منتمين لجماعة الإخوان وتسائل إذا كان هذا صحيح فلماذا لا تكشف عنهم وتحارب فكرهم هل الأزهر منعها من ذلك واستنكر نائب رئيس الجامعه تصريحات فايزة خاطر على رغم من أنها تعلمت فى جامعة الأزهر فكيف تحارب الجامعه مؤكدا أن هذا يعتبر فكر داعشي.

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