استقالات "جماعية" لأعضاء حزب حماة الوطن بالغربية

أصدر حزب حماة الوطن بالغربية بيانًا صحفيًا منذ قليل، تضمن قرارات باستقالات جماعية، لأعضاء الحزب بأمانة المحافظة، بما فيهم الأمين العام والأمين العام المساعد، وأمناء اللجان النوعية احتجاجًا على ما أسموه "تسلل قيادات الحزب الوطنى إلى الأمانة العامة للحزب".

وقال البيان نصًا: " تقدمت أمانة المحافظة باستقالات جماعية وعلى رأسهم المستشار عبد المنعم السحيمى أمين الحزب بالغربية، وأحمد عبد المنعم الأمين المساعد للحزب بالغربية، ورفعت جودة داغر عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، وعضو الأمانة، واللواء أسامة أبو سليمان، أمين لجنة الدفاع والأمن القومى، وجميع أمناء لجان الحزب بالمحافظة، ورؤساء اللجان النوعية.

وقال البيان إن سبب الاستقالة الأداء الضعيف للأمين العام للحزب الذى أطاح بطموح أعضاء الحزب بالغربية، وظهر دون المستوى المطلوب خاصة أننا مقبلون على مرحلة الانتخابات البرلمانية.

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