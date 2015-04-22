طلاق غوينيث بالترو رسمياً

بعد مرور عام على انفصال الممثلة الأمريكية Gwyneth Paltrow عن زوجها النجم Chris Martin انتهت كلّ المعاملات العالقة بينهما وأصبح الطلاق رسمياً.

وأكدت الصحف الأمريكية أنّ النجمة البالغة من العمر 42 عاماً والنجم البالغ من العمر 38 عاماً وقّعا الأوراق أخيراً في المحكمة، وأنهيا علاقتهما رسمياً، بعد 10 أعوام من الزواج.

وكان اللافت أن Gwyneth ذكرت في أوراق الطلاق أنها انفصلت عن زوجها قبل 10 أشهر من التاريخ الذي أعلنت فيه الانفصال رسمياً على صفحتها الخاصة في موقع " Goop ".

وتوصل الثنائي إلى اتفاق حول كلّ التفاصيل لتسوية الأمور بينهما، بما في ذلك الوصاية على الأولاد وتقاسم الممتلكات.

يُذكر أنّ Gwyneth Paltrow و Chris Martin انفصلا عن بعضهما في آذار 2014، ولديهما ولدان هما Apple، وتبلغ من العمر 11 عاماً، وMoses ويبلغ من العمر 9 أعوام.

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