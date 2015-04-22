أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

طلاق غوينيث بالترو رسمياً

Google+ Print

الأربعاء 22-04-2015 17:37

بعد مرور عام على انفصال الممثلة الأمريكية Gwyneth Paltrow عن زوجها النجم Chris Martin انتهت كلّ المعاملات العالقة بينهما وأصبح الطلاق رسمياً.
وأكدت الصحف الأمريكية أنّ النجمة البالغة من العمر 42 عاماً والنجم البالغ من العمر 38 عاماً وقّعا الأوراق أخيراً في المحكمة، وأنهيا علاقتهما رسمياً، بعد 10 أعوام من الزواج.
وكان اللافت أن Gwyneth ذكرت في أوراق الطلاق أنها انفصلت عن زوجها قبل 10 أشهر من التاريخ الذي أعلنت فيه الانفصال رسمياً على صفحتها الخاصة في موقع " Goop ".
وتوصل الثنائي إلى اتفاق حول كلّ التفاصيل لتسوية الأمور بينهما، بما في ذلك الوصاية على الأولاد وتقاسم الممتلكات.
يُذكر أنّ Gwyneth Paltrow و Chris Martin انفصلا عن بعضهما في آذار 2014، ولديهما ولدان هما Apple، وتبلغ من العمر 11 عاماً، وMoses ويبلغ من العمر 9 أعوام.

غوينيث بالترو والرجال السبعة... قصة إنفصال

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي