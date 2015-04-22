تكريم المنتج العربي صادق صبًاح

تحت شعار "إذا ابتسم الفنان إبتسم الوطن" أقيم في ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٥ المهرحان "اللبناني للسينما والتلفزيون السادس" في قصر الأونيسكو برعاية وحضور وزير الثقافة اللبناني الأستاذ روني عربجي.

والى جانب تكريم الوزير عريجي والوزير وائل أبو فاعور كُرِم المنتج اللبناني والعربي الأستاذ صادق أنور صبّاح على عطاءاته في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، إذ تسلم صبّاح بنفسه درع التكريم بعدما شكره نقيب السينمائيين المخرج صبحي سيف الدين على وقوفه إلى جانب

النقابة وحرصه الدائم ومساهمته الفعّالة مع صندوق التعاضد.

وبعد تسلمه الدرع قال السيد صادق صبّاح إنه سيقف دوماً إلى جانب النقابة وسيدعم المهرجان الذي غاب عنه أهله هذه السنة لأسباب عدة.

يذكر أنه تم خلال المهرجان تكريم عدد من الشخصيات الفنية ومنهم: نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، ورئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي الأمير أباظة وغيرهم.

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