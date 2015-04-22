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عامل يتهم زوجته بدس السم له فى مشروب ساخن بالدقهلية

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عامل يتهم زوجته بدس السم له فى مشروب ساخن بالدقهلية عامل يتهم زوجته بدس السم له فى مشروب ساخن بالدقهلية
تلقى العقيد أحمد راتب، مفتش مباحث طلخا، إشارة باستقبال المستشفى العام "عبد الحى ع.م" - 44 سنة عامل تبريد وتكييف بشركة ومقيم بقرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا – مصابا بتسمم قبل تقديم الإسعافات الأولية له.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة وانتقل الرائد أحمد مروان شبانة، رئيس مباحث طلخا، إلى المستشفى وسأل المجنى عليه فاتهم زوجته "سوسن ة. ع" - 30 سنة - بدس سم له فى مشروب أصفر اللون للتخلص منه على خلفية خلافات بينهما.

تحرر المحضر رقم 5778 جنح مركز طلخا لسنة 2015 وعرضه على النيابة العامة فأمرت بإحضار تقرير من الطب الشرعى لبيان نوعية السم، والقبض على الزوجة لاستجوابها.

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