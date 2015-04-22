تجديد حبس شخصين 15 يوما لاتهامهما بالاتجار فى الأعضاء البشرية بشبرا

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق لقيامهما بتكوين عصابة لبيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية فى شبرا الخيمة.

وكان اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من "مها صبرى" 27 سنة معدة برامج أكدت فيه أن "محمد. ح. ع" 30 عاما عاطل يعمل سمسار أعضاء بشرية، وأنها تواصلت معه وأوهمته برغبتها وآخرين فى بيع أعضائهم مقابل مبلغ مالى، واتفقت معه على اللقاء بمنطقة كلية الزراعة وتمكنت من تسجيل بعض المحادثات بينهما على هاتفها المحمول.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وتمكن العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، والرائد محمد سرحان رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وأنه قام ببيع كليته منذ عامين بمبلغ 10 آلاف جنيه عن طريق شخص يدعى "أحمد" مقيم بمدينة الخصوص، والذى أقنعه ببيع إحدى كليته نظير مبلغ مالى، نظراً لسوء حالته المادية، وبعد إجراء الجراحة له بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الإسكندرية أعطى له مبلغ 3 آلاف جنيه فقط، وطلب منه أن يحضر له أشخاصا آخرين راغبين فى بيع أعضائهم البشرية، وبالفعل أحضر 7 أشخاص آخرين باعوا كليتهم مقابل حصوله على 100 جنيه عن كل شخص، وتم القبض على المتهم الثانى، والذى تبين أنه قام باستئصال كليته هو الآخر وبيعها.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2522 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أمر محمد الشيخ وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجه لهما تهمة الاتجار فى الأعضاء البشرية برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية، وجدد قاضى المعارضات حبسهما تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.