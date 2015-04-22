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3 عاطلين يذبحون سائقا للاستيلاء على سيارته التاكسى بالسلام

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3 عاطلين يذبحون سائقا للاستيلاء على سيارته التاكسى بالسلام 3 عاطلين يذبحون سائقا للاستيلاء على سيارته التاكسى بالسلام
تباشر نيابة السلام، برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع 3 عاطلين متهمين بذبح سائق تاكسى والاستيلاء على سيارته، وكشفت التحريات أن المتهمين استوقفوا الضحية وطلبوا منه توصيلهم ثم هددوه وعندما قاومهم اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء وذبحوه.

تم تلقى اللواء أسامة بدير، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بالعثور على جثة شخص بالشارع، وكشفت التحريات أن المجنى عليه سائق تاكسى أثناء سيره بسيارته استوقفه 3 أشخاص لتوصيلهم وعندما حاولوا سرقة سيراته قاومهم فاعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء وقتلوه، وبتكثيف التحريات توصلت الشرطة لهوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وبإعداد كمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتحرر لهم محضر وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365