3 عاطلين يذبحون سائقا للاستيلاء على سيارته التاكسى بالسلام

تباشر نيابة السلام، برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع 3 عاطلين متهمين بذبح سائق تاكسى والاستيلاء على سيارته، وكشفت التحريات أن المتهمين استوقفوا الضحية وطلبوا منه توصيلهم ثم هددوه وعندما قاومهم اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء وذبحوه.إعلان - Ads إعلان - Ads
تم تلقى اللواء أسامة بدير، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بالعثور على جثة شخص بالشارع، وكشفت التحريات أن المجنى عليه سائق تاكسى أثناء سيره بسيارته استوقفه 3 أشخاص لتوصيلهم وعندما حاولوا سرقة سيراته قاومهم فاعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء وقتلوه، وبتكثيف التحريات توصلت الشرطة لهوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وبإعداد كمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتحرر لهم محضر وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.