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"FDA" تحذر من ترويج السجائر الإلكترونية عبر التليفزيون

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"FDA" تحذر من ترويج السجائر الإلكترونية عبر التليفزيون "FDA" تحذر من ترويج السجائر الإلكترونية عبر التليفزيون
حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من المنكهات والإعلانات التلفزيونية للسجائر الإلكترونية، لضررها على الصحة وخاصة الشباب، رغم أن هناك أدلة على أن السجائر الإلكترونية تساعد الناس على الإقلاع عن التدخين، وفقا لإدعاء بعض الشركات المصنعة.

• تدخين السجائر الإلكترونية

وقال ريان كراولى، مساعد فى الكلية الأمريكية للأطباء (ACP)، أن المواد الكيميائية المستخدمة فى هذه الأجهزة قد تكون ضارة على كل من المدخنين والأشخاص المارة.

• نكهات السجائر الإلكترونية

ولوجود أكثر من 7000 نكهة مختلفة للسجائر الإلكترونية، أظهرت الدراسات أن الشباب تنجذب لهذه المنتجات بسبب النكهات، وهناك مخاوف أيضاً بسبب المواد الكيميائية الضارة الموجودة فى النكهات نفسها.

ويدعو كراولى إلى فرض حظر على الإعلانات التلفزيونية للسجائر الإلكترونية، كما فرض الحظر على جميع أشكال الإعلانات عن سجائر التبغ.

وتوصى المنظمة أيضا بفرض الضرائب على السجائر الإلكترونية وحظر استخدامها فى كل الأماكن العامة المغلقة، واستخدامها فقط فى الهواء الطلق.

وأضافت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، أن السجائر الإلكترونية صارت وباء، حيث يستخدمها الشباب المدخنون وغير المدخنين اعتقادا فى إنها غير مضرة والعكس صحيح.

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