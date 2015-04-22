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وكيل يايا توريه: اللاعب لديه عروض كثيرة لكن الأفضلية لسيتي

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وكيل يايا توريه: اللاعب لديه عروض كثيرة لكن الأفضلية لسيتي وكيل يايا توريه: اللاعب لديه عروض كثيرة لكن الأفضلية لسيتي

(إفي): قال وكيل اللاعب الايفواري يايا توريه إن لاعب وسط مانشستر سيتي الانجليزي تلقى "عروض عديدة من أندية أوروبية" للانضمام إليها.

وأضاف الوكيل ديمتري سيلوك في تصريحات لقناة (سكاي سبورتس) البريطانية اليوم "تلقينا العديد من العروض ليايا. ولكن علينا أولا الحديث مع مانشستر سيتي".

ويمتد عقد توريه (31 عاما) لعامين مع مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الرابع هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ويبلغ راتبه نحو 10 ملايين استرليني سنويا (14 مليون يورو).

وقال سيلوك "الناس تعتقد أنه يمكنه البقاء فقط من أجل المال، ولكنهم على خطأ، لا يهمنا المال. إذا كان مانشستر سيتي لا يريده، فليست هناك مشكلة".

وأضاف "أريد أن يخرج أحد ويقول أنه يريد يايا توريه أن يظل في مانشستر سيتي. إنه أسطورة في هذا الفريق، كل الجماهير تعشقه وساعد الفريق في صنع التاريخ".

وتضررت العلاقة بين توريه والسيتي منذ أن نسى النادي العام الماضي تهنئته بعيد ميلاده الثلاثين.

وانضم توريه الذي سيكمل في 12 مايو المقبل 32 عاما، في يوليو 2010 للفريق الانجليزي تحت قيادة المدرب السابق الايطالي، روبرتو مانشيني مقابل 24 مليون استرليني (33.6 مليون يورو).

وأحرز توريه العام الماضي 29 هدفا في 35 مباراة مع السيتيزن، ليقود الفريق إلى لقب الدوري، ولكنه لم يسجل سوى ثمانية أهداف في 25 لقاء هذا الموسم الذي صنع فيه هدفا في مقابل صناعة تسعة الموسم السابق.

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