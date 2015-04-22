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وقف برنامج إسلام بحيرى.. وإسلام : “إحنا رجعنا لورا والجاي أسود”

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وقف برنامج إسلام بحيرى.. وإسلام : “إحنا رجعنا لورا والجاي أسود” وقف برنامج إسلام بحيرى.. وإسلام : “إحنا رجعنا لورا والجاي أسود”

إسلام بحيري الباحث الإسلامي

قال إسلام بحيري، الإعلامى والباحث فى الشئون الإسلامية، اليوم، إنه تم وقف برنامجه “مع إسلام بحيرى” الذى يقدمه على قناة “القاهرة والناس”، بسبب خلافات بينه والقناة.

وأضاف بحيري، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “من غير تفاصيل ﻷني مش هقدر أشرح كم اﻷهوال والمهازل اللي بشوفها، البرنامج اتوقف لخلافات بيني وبين القناة، مش هشرح تفاصيل دلوقتي بس يومين وهكتب كل شيء”.

وإختتم “عايز أقولكم غير الصحافة الموجهة والنهش والقضايا والتعابين والكلاب اللي بتنبح كلمة واحدة فقط، إحنا رجعنا لورا أوي أوي أوي، والجاي أسود من أي تصور”.

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