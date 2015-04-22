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مؤتمر المصرية لجراحة القلب والصدر يخصص جلسة عن التقنيات الحديثة فى استئصال أورام القلب

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بدأت اليوم جلسات المؤتمر الدولى الــ21 للجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر المنعقد فى الفترة من 22 : 24 أبريل الجارى وبحضور 13 خبيرا أجنبيا و3 خبراء عرب.

خلال جلسات المؤتمر -اليوم السابع -4 -2015
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خلال جلسات المؤتمر

قال الدكتور الحسينى جميل أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب الأزهر رئيس المؤتمر إن المؤتمر ناقش اليوم الجديد فى جراحات القلب والصدر وتم تخصيص جلسة عن الأجهزة المساعدة لضعف عضلة القلب وجلستين عن لمناقشة التدخل الجراحى فى علاج العيوب الخلقية عند الأطفال سواء حديثى الولادة أو ما بعد سن المدرسة.

أكبر خبراء مصر فى مجال جراحة القلب والصدر -اليوم السابع -4 -2015
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أكبر خبراء فى مجال جراحة القلب والصدر

وأشار أنه تم تخصيص جلستين لمناقشة أمراض صمامات القلب والتدخل الجراحى لها بما فى ذلك الأسلوب الحديث عن طريق التدخل الجراحى المحدود أو التدخل الجراحى بواسطة المنظار، كما تم تخصيص جلستين لمناقشة التدخل الجراحى لعلاج مرضى الشرايين التاجية ومقارنة نتائج التدخل الجراحى العادى والتدخل الجراحى المحدود " من خلال فتحة صغيرة " والتدخل الجراحى باستخدام القلب والرئة الصناعية أو بدونها حيث ان القلب الصناعى يوجد فى مصر فى مختلف مراكز القلب والذى يتم تحويل الدورة الدموية للمريض علية فى جميع عمليات جراحات القلب المفتوح.

دكتور الحسينى جميل -اليوم السابع -4 -2015
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دكتور الحسينى جميل

شارك فى المؤتمر 450 طبيبا من مختلف الجامعات المصرية بالإضافة إلى بعض الأطباء العرب من وليبيا والسودان وارتريا وأثيوبيا وسبق المؤتمر ورشة عمل للبروفوسير الايطالى انطونيو كلافيورى خبير جراحات القلب بالمجان على بعض الجراحات النادرة بمستشفى الحسين الجامعى وكانت نسبة نجاح الحالات 100 % .

جانب من الحضور -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الحضور

الدكتور وحيد عثمان أستاذ جراحة القلب والصدر بطب الأزهر5 -اليوم السابع -4 -2015
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الدكتور وحيد عثمان أستاذ جراحة القلب والصدر بطب الأزهر5


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مصر 365

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