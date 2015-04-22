خايف على نفسك من الصلع.. تعرف على أسبابه وطرق علاجه

الصلع الوراثى وأسبابه

أسباب الصلع الوراثى

الصلع هو تساقط الشعر بالمنطقة الأمامية بالرأس، نتيجة أسباب وعوامل أغلبها وراثية أهمها تغير الهرمونات بالجسم، ويترتب علية بعض المشاكل النفسية نتيجة سوء المظهر الخارجى للشخص.>قال الدكتور أحمد قدح، أخصائى أمراض الجلدية والتناسلية والذكورة والعقم، إن الصلع هو سقوط الشعر بمنطقة مقدمة الرأس والأجناب، وعادة يصاب الرجال بالصلع عند بلوغهم سن العشرين، بينما النساء عند عمر الثلاثين، كما أن نسبة إصابة الرجال أكثر من النساء.>ويستكمل د.قدح قائلا "الصلع وهو مرض وراثى يصيب الأشخاص نتيجة وجود خلل فى مستقبلات هرمون الذكورة، يظهر على سطح الجلد أو نتيجة زيادة هرمون الذكورة نفسه وعوامل أخرى تزيد من حدوث الصلع ومنها:

- استخدام الكريمات غير الطبية على الشعر مثل الجيل.

>- تصفيف الشعر بطريقة عنيفة.

علاج الصلع الوارثى

>ويتابع د.قدح قائلا "الصلع الوراثى من الأمراض التى تتطلب تلقى المريض علاجا لوقت طويل، عن علاج تساقط الشعر العادى، وأحيانا يلجا الأطباء لوصف أدوية محتوية على مادة المينوكسديل والمتواجدة بتركزين مختلفين، حيث يتم علاج الرجال بعقار بتركيز 5% وبينما النساء بتركيز 2%".

وأضاف د. قدح قائلا "يتم استخدام العقار بشكل موضعى على فروة الرأس على هيئة جيل أو اسبرى، وتعمل على إعادة نمو الشعر وتقوية البصيلات الضعيفة"، كما حذر من استخدام العقار المحتوى على مادة المينوكسديل إلا تحت إشراف الطبى، ولا يسمح النساء فترة الحمل والرضاعة وبعض الأمراض الأخرى ومنها حالات الضغط المرتفع أحيانا.

وأشار د. قدح قائلا "جلسات البلازما أحدث صيحات علاج الصلع، حيث تتم بفصل الصفائح الدموية الغنية بالمواد التى يحتاجها الشعر للنمو فتساهم فى إعادة نمو الشعر وزيادة نموه مرة أخرى.