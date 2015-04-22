افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الجهاز الهضمى والكبد وتغذية الأطفال

افتتح اليوم المؤتمر السنوى الــ20 للجمعية المصرية لأمراض الجهاز الهضمى والكبد والتغذية فى الأطفال، والمنعقد فى الفترة من 22: 25 أبريل الجارى.

وقالت الدكتورة مها أبو ذكرى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والتغذية فى الأطفال، أمين عام الجمعية والمؤتمر أن المؤتمر يناقش على مدى 3 أيام أهم مشاكل التغذية فى الأطفال والتقارير المتعلقة بالحالة الصحية العامة للأطفال المصريين وتقييمهم الغذائى، ومشاكل النمو الناتجة عن سوء التغذية، وخاصة فى الأعوام الأخيرة على سبيل المثال انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة فى الأطفال المصريين بنسبة كبيرة زادت عن الـــ 50% علما بأن الرضاعة الطبيعية تمثل العامل الأساسى فى الحفاظ على صحة الطفل وانخفاض معدلات الوفيات بالنسبة للأطفال دون سن العامين، وكذلك يوفر ملايين الجنيهات، التى يتم إنفاقها على استيراد الألبان الصناعية بدائل لبن الأم.

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خلال افتتاح المؤتمر

>وأكدت أن المؤتمر ناقش نقص العناصر الغذائية الصغرى مثل فيتامين أ والأملاح كالحديد والزنك، ومدى تأثيرها على نمو الأطفال وكيفية نمو الأطفال وكيفية علاجهم ودعمهم، كذلك انخفاض معدل تناول البروتينات فى الأطفال وتأثيرها على النمو وكيفية الاستفادة مما تقدمه الدولة من المواد الغذائية المدعومة مثل البروتين الحيوانى مثل الدجاج واللحوم والبيض والألبان البقوليات ودعا المؤتمر إلى العودة للغذاء الصحى التقليدى للمصريين مثل الكشرى، حيث يحتوى على عدد كبير من البقوليات، مما يرفع من قيمته الغذائية.



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جانب من الحضور

>كما ناقش المؤتمر أسباب قصر القامة لدى الأطفال الناتجة عن سوء التغذية موضحة أن من أمراض سوء التغذية أيضا ارتفاع معدلات السمنة، وخاصة لدى السيدات المصريات اللاتى بلغت نسبة زيادة الوزن لديهن إلى 70%.

وألقت البروفيسيرة الكسندرا بابا دوبلو أستاذ أمراض الجهاز الهضمى عضو الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمى والكبد والتغذية فى الأطفال محاضرة عن حساسية بروتين اللبن البقرى لدى الأطفال وكيفية تشخيصها المبكر وأعراضها وعلاجها، حيث إن هذه الحساسية يعانى منها عدد كبير من الأطفال، وقد يتأخر تشخيصها بحيث يمكن أن تؤثر على نمو الطفل وتتسبب فى حدوث أعراض كثيرة مثل القىء المستمر والإسهال وحدوث دم فى البراز وظهور الطفح الجلدى وأعراض حساسية الصدر، مما يلجئ الأهل للذهاب لأكثر من طبيب لعدم التشخيص المبكر للمرض وأفضل وسيلة تشخيص لهذه الحالات هو امتناع الأم عن تناول اللبن ومنتجاته.

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دكتور محمد الجندى

>وأشارت إلى أن المؤتمر يناقش المستجدات فى أمراض الجهاز الهضمى فى الأطفال>وقالت: إنه تم دعوة عدد من الأطباء من الدول العربية، حيث يشارك فى المؤتمر 50 طبيبا من العراق وعدد من الإمارات.

البروفيسيرة الكسندرا بابا دوبلو