الميتوفورمين المستخدم لعلاج السكر لا يعطى نتائج إيجابية لسرطان البنكرياس

• سرطان البنكرياس

• المتفورمين علاج للسكرى

• الميتفورمين يعالج تكيسات المبيض

• المتفورمين ليس له ارتباط بالسرطان

على الرغم من الأدلة التى اقترحت أن عقار الميتفورمين المستخدم كدواء لمرض السكرى قد يكافح السرطان، كشفت دراسة جديدة أنه لا يساعد المرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس، وفقاً لباحثون أمريكيون.>وقال الباحثون عبر موقع "مايو كلينيك" الطبى أن المرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس الذين تناولوا هذا الدواء لا يكتسبون أى فائدة من حيث البقاء على قيد الحياة.>وقد اقترحت بعض الدراسات أن "الميتفورمين" الذى يعتبر دواء لمرض السكرى، من الممكن أن يكون علاجاً للسرطان بناء على الدراسات الوبائية التى أفادت أن استخدام الميتفورمين يقلل من خطر الموت من مرض السرطان.> وقال مؤلف الدراسة الدكتور رونجروديه شاتيروكى، وهو رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمى والكبد فى مركز السرطان مايو كلينيك فى روتشستر بولاية مينيسوتا، فى بيان صحفى للجمعية الأمريكية للسرطان، أن عقار الميتفورمين له فاعلية قوية لعلاج مرض السكرى، كما إنه يستخدم كعلاج للأمراض المرتبطة بالسمنة مثل تكيسات المبايض وغيرها.>وأضاف الباحثون أن الميتفورمين ليس له فاعلية فى علاج السرطان بكل أنواعه وخاصة سرطان البنكرياس على الرغم من إنه يعالج مرض السكرى.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.