أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الميتوفورمين المستخدم لعلاج السكر لا يعطى نتائج إيجابية لسرطان البنكرياس

Google+ Print
الميتوفورمين المستخدم لعلاج السكر لا يعطى نتائج إيجابية لسرطان البنكرياس الميتوفورمين المستخدم لعلاج السكر لا يعطى نتائج إيجابية لسرطان البنكرياس
على الرغم من الأدلة التى اقترحت أن عقار الميتفورمين المستخدم كدواء لمرض السكرى قد يكافح السرطان، كشفت دراسة جديدة أنه لا يساعد المرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس، وفقاً لباحثون أمريكيون.

• سرطان البنكرياس


>وقال الباحثون عبر موقع "مايو كلينيك" الطبى أن المرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس الذين تناولوا هذا الدواء لا يكتسبون أى فائدة من حيث البقاء على قيد الحياة.

• المتفورمين علاج للسكرى


>وقد اقترحت بعض الدراسات أن "الميتفورمين" الذى يعتبر دواء لمرض السكرى، من الممكن أن يكون علاجاً للسرطان بناء على الدراسات الوبائية التى أفادت أن استخدام الميتفورمين يقلل من خطر الموت من مرض السرطان.

• الميتفورمين يعالج تكيسات المبيض


> وقال مؤلف الدراسة الدكتور رونجروديه شاتيروكى، وهو رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمى والكبد فى مركز السرطان مايو كلينيك فى روتشستر بولاية مينيسوتا، فى بيان صحفى للجمعية الأمريكية للسرطان، أن عقار الميتفورمين له فاعلية قوية لعلاج مرض السكرى، كما إنه يستخدم كعلاج للأمراض المرتبطة بالسمنة مثل تكيسات المبايض وغيرها.

• المتفورمين ليس له ارتباط بالسرطان


>وأضاف الباحثون أن الميتفورمين ليس له فاعلية فى علاج السرطان بكل أنواعه وخاصة سرطان البنكرياس على الرغم من إنه يعالج مرض السكرى.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365