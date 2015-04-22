مكياج خريف- وشتاء 2015 من Giorgio Armani

مستوحيةً من مجموعة أزياء Giorgio Armani النسائية لموسم خريف وشتاء 2015، طوّرت Linda Cantello خبيرة الماكياج العالمية لـ Giorgio Armani إطلالة ماكياج جديدة: "Bella Ragazza، فتاة جميلة ذات وجه مشرق إشراق الدراق، وعينينمحددتين وشفتين بلون المرجان. فتاة ذات جمال إيطالي مثالي".

مجموعة الماكياج على مدرجات Armani

لمواسم عديدة أقامت Giorgio Armani Beauty ما يسمّى بـ Armani Runway Lab وهي أداة فريدة صمّمت خصيصاً ليتمّ استعمالها وراء الكواليس خلال معارض أزياء Giorgio Armani . وتتألفArmani Runway Labمن سلسلة أصباغ ومساحيق تخوّل Linda Cantello خلق ألوان مباشرةً وراء الكواليس.

منذ موسم ربيع وصيف 2015 تصبح منتجات Giorgio Armani Beauty التي تصيغها Armani Runway Labمتوفرة لزبائنها.

وتتألف مجموعة ماكياج Armani Runway لموسم خريف وشتاء 2015 من أربعة مستحضرات بظلال حصرية: Couture Palette face-and-eye (لوحة بودرة خدود وظلال جفون تشمل ثلاثة ألوان ظلال جفون منطفئة "matte" وبودرة خدود)، Eye Tint(صبغة جفون خفيفة وهي كناية عن سائل)، Lipstick (أحمر شفاه)، Nail Lacquer (طلاء أظافر) توضع كلها وراء الكواليس.

سيتوفر الماكياج المعروض على المدرجات بأعداد محدودة في محلات سوف يتمّ اختيارها ابتداءً من آب/أغسطس 2015 بالتزامن مع مجموعة الأزياء للموسم ذاته.

إطلالة ماكياج Giorgio Armani على مدرجات موسم خريف وشتاء 2015 ستكون تدريجياً كالتالي:

البشرة:

جهّزي بشرتك بواسطة مستحضر الكريم Crema Nera Extrema Supreme Reviving Cream Light Texture.

الوجه:

ضعي مستحضر Crema Nuda (متوفر في مراكز البيع في أيار/مايو 2015) بظلال تلائم أي لون من ألوان البشرة لإعطاء إشراقة طبيعية.

يضاف مستتحضر (كونسيلر) High Precision Retouch عند الحاجة على أن يلائم لونه لون البشرة.

وتوضع بودرة الخدود Armani Runway Blush باللون الوردي-المرجاني المصنوعة على الطلب على أعلى عظام الخد صعوداً حتى الأصداغ.

حددي المعالم بواسطة Eye&Brow Maestro عند الحاجة وضيفي القليل من بودرة Luminous Silk powderبدرجة لون #2 في وسط المنطقة المعنية كلمسة نهائية.

الحواجب:

يتمّ تحديد الحواجب وتطويلها بواسطة Eye & Brow Maestro بلون يتجانس مع لون الشعر.

العيون:

بفضل ظلال العيون Armani Runway الثلاثة المصنوعة على الطلب تشكل العيون محور الوجه. يتم وضع القليل من الظلال البيضاء المطفأة (matte) على الجفون وتمريغها بدقة. ثمّ يوضع الظل المرجاني على ثلث طرف الجفن. أمّا منطقة تجويف العين فيوضع عليها ظلArmani Runway EyeTintذو اللون البني البرتقالي الموصى عليه خصيصاً. ثمّ يرسم خط رفيع باللون الرمادي الداكن لإبراز ظل جوف العين.

توضع عدة طبقات من ماسكارا Black Ecstasy بلون "الزجاج البركاني" الأسود على الرموش العليا مع التركيز على أطرافها.

الشفاه:

ضعي أحمر شفاه Armani Runway Lipstickالموصى عليه باللون المرجاني.

الأظافر:

تزيّن الأظافر بطلاء Armani Runway Nail Lacquer بلون القهوة المصنوع على الطلب أيضاً.