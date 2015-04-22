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"القابضة لمياه الشرب": المياه آمنة ولم تتأثر بالفوسفات وتلوثها شائعات

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"القابضة لمياه الشرب": المياه آمنة ولم تتأثر بالفوسفات وتلوثها شائعات "القابضة لمياه الشرب": المياه آمنة ولم تتأثر بالفوسفات وتلوثها شائعات
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن المياه الصادرة من محطات المياه بمحافظة قنا وكافة محافظات الجمهورية آمنة تماما، ولن تتاثر جودة المياه بانقلاب الناقلة المحملة بالفوسفات.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن كافة العينات التى تم تحليلها من أمس وحتى اليوم أثبتت جودة المياه وعدم تأثرها، لافتا إلى استمرار رفع حالة الطوارئ، وقيام المعمل بأخذ عينات فى محيط مأخذ المحطات كل نصف ساعة للاطمئنان على سلامة المياه.

وأشار إلى أن ارتفاع المياه المعدنية وإرسال رسائل على المحمول للمواطنين هدفه أثارة الذعر والقلق بين المواطنين وخدمة مصالح أصحاب شركات المياه.

وكان العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد أكد أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمحطات مياه بمحافظة قنا، وذلك بعد غرق ناقلة محمله بالفوسفات أسفل كوبرى دندرة.

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريح "اليوم السابع" أنه تم إيقاف محطات مياه وهى محطة مياه دشنا والشيخ عيسى والقناوية والمدمجة، أولاد عمر، دندره، الجبيل والمدمجة، والتى تؤثر على قنا بالكامل احتياطيا وذلك خوفا من تأثير هذه المادة على هذه المحطات.

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