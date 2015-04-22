الكهرباء: أجرينا صيانة لـ85% من المحطات استعدادًا لموسم الصيف

قال الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن وزارة الكهرباء انتهت من صيانة 85% من محطات الكهرباء لاستقبال الصيف بدون قطع لتيار الكهرباء مرة أخرى، كما سيتم الانتهاء من صيانة باقى المحطات شهر مايو المقبل بداية الصيف.

وأعلن اليمانى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، عن خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، والتى تستهدف توفير 3600 ميجاوات خلال عام 2015، موضحًا أن الطاقة التى كانت يجب أن تنتجها محطات الطاقة القائمة بالفعل تبلغ 31 ألف ميجاوات، فيما يصل أقصى حد للطاقة المنتجة منها فعليًا ما يربو قليلًا على 25 ألف ميجاوات، وتبلغ الاحتياجات الفعلية 27 ألف ميجاوات.

وأشار إلى أن مواجهة هذا العجز تم إدخال محطتى بنها بقدرة 750 ميجاوات والعين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات إلى الخدمة وربطهما بالشبكة القومية، فضلاً عن تركيب وحدات توليد ثابتة ومتنقلة بقدرات مختلفة للمناطق التى تحتاج إلى تدعيم، ولاسيما فى صعيد مصر.