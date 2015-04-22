رسام إسرائيلى يسخر من نتنياهو ويرسمه على شكل "بقرة "

سخر رسام الكاريكاتير الإسرائيلى بدرمان بصحيفة "هـــآارتس" الإسرائيلية من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، حيث رسمه على شكل بقرة مليئة بالحليب.

ورسم "بدرمان" زعيم حزب شاس ايلى ادرعى على شكل بقرة صغيرة وهو يلتقم ثدى نتنياهو " البقرة الأم " وبجانبه زعيم حزب "كولانو" موشية كحلون، بينما يقف بعيدا زعيم حزب العمل "يتسحاق هرتسوج".

ويشير الرسام بهذا الكاريكاتير إلى رغبة كل حزب فى إسرائيل فى الحصول على حقيبة وزارية خلال المشاورات الائتلافية التى يجريها نتنياهو مع الأحزاب فى إسرائيل.



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