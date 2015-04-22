أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رسام إسرائيلى يسخر من نتنياهو ويرسمه على شكل "بقرة "

Google+ Print
رسام إسرائيلى يسخر من نتنياهو ويرسمه على شكل "بقرة " رسام إسرائيلى يسخر من نتنياهو ويرسمه على شكل "بقرة "
سخر رسام الكاريكاتير الإسرائيلى بدرمان بصحيفة "هـــآارتس" الإسرائيلية من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، حيث رسمه على شكل بقرة مليئة بالحليب.

ورسم "بدرمان" زعيم حزب شاس ايلى ادرعى على شكل بقرة صغيرة وهو يلتقم ثدى نتنياهو " البقرة الأم " وبجانبه زعيم حزب "كولانو" موشية كحلون، بينما يقف بعيدا زعيم حزب العمل "يتسحاق هرتسوج".

ويشير الرسام بهذا الكاريكاتير إلى رغبة كل حزب فى إسرائيل فى الحصول على حقيبة وزارية خلال المشاورات الائتلافية التى يجريها نتنياهو مع الأحزاب فى إسرائيل.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365