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تحطم كابينة تليفونات إثر انفجار بمحيط مبنى الأمن الوطنى ببورسعيد

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تحطم كابينة تليفونات إثر انفجار بمحيط مبنى الأمن الوطنى ببورسعيد تحطم كابينة تليفونات إثر انفجار بمحيط مبنى الأمن الوطنى ببورسعيد
تحطمت كابينة تليفونات بمحيط مبنى الأمن الوطنى ببورسعيد، مساء اليوم /الأربعاء/ إثر قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة بها، وذلك بدائرة حى الشرق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة إلى مكان الحادث، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا، لحين تمشيط خبراء المفرقعات موقع الانفجار، للكشف عن أى مواد أو متفجرات أخرى.

ولم يسفر الانفجار عن أى إصابات بشرية، فيما أدى إلى تحطم الكابينة وانكسار بماسورة مياه، وتحطم عدد من الواجهات الزجاجية للمحلات بمحيط الانفجار.. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

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