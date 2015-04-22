أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته تجاه عملية السلام بالمنطقة

Google+ Print
مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته تجاه عملية السلام بالمنطقة مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته تجاه عملية السلام بالمنطقة
طالب السفير عمرو أبو العطا مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك مجلس الأمن بتحمل مسئولياته تجاه عملية السلام، حيث أكد فى البيان الذى ألقاه خلال جلسة النقاش التى عقدها المجلس حول الأوضاع فى الشرق الأوسط امس أن التحديات التى تواجه التوصل إلى حل الدولتين متعددة وجسيمة فى ظل توسع الاستيطان الإسرائيلى، إضافة إلى ما تطلقه بعض الجهات التى تشكك فى هذا الحل، وكذلك ما ابداه المجتمع الدولى من افتقار للإرادة السياسية المطلوبة لتحقيق أى تقدم يذكر نحو إحلال السلام طوال العقود الماضية.

وأشار عمرو أبوالعطا إلى أن الفشل فى تحقيق السلام فى الشرق الأوسط ليس خيارًا أمام المجتمع الدولى، حيث أن استمرار حالة اليأس بشأن فرص تحقيق هذا السلام، تحمل فى طياتها خطر جعل الأراضى الفلسطينية المحتلة مرتعًا خصبًا لتنظيم داعش، والقاعدة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولى ومجلس الأمن اتخاذ إجراءات جادة، لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، ولضمان عدم استمرار السير فى دائرة مفرغة، وتوالى جولات المحادثات التى لا تفضى إلى نتائج.

واستذكر عمرو أبوالعطا مبادرة السلام العربية، وقرار القمة العربية الأخيرة فى شرم الشيخ بتكليف الوفد الوزارى العربى بالتشاور مع مجلس الأمن لتبنى قرار يؤكد الالتزام العربى بما جاء فى مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات، وأعاد تأكيد عزم مصر باعتبارها رئيس اللجنة العربية المكلفة بمتابعة خطة التحرك العربى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، على بذل كافة الجهود، والتعاون مع كافة الأطراف الراغبة، لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط.

كما رحب بالجهود الدولية الراهنة للعمل بالتنسيق مع الأطراف المعنية وعلى رأسها مصر، بهدف التوجه مجددا إلى المجلس فى المستقبل القريب بمشروع قرار يهدف إلى إحياء عملية السلام وفقا لمعايير محددة، وإطار زمنى محدد.

وذكر أبوالعطا باستمرار معاناة أهل قطاع غزة، وهو جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، وبالظروف المعيشية الصعبة التى يمرون بها، وطالب كافة الأطراف المشاركة فى مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة بالإسراع بتقديم المساعدات والتعهدات المالية التى وعدت بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر