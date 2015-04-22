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30 مايو أولى جلسات محاكمة إسلام بحيري بتهمة إزدراء الأديان

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30 مايو أولى جلسات محاكمة إسلام بحيري بتهمة إزدراء الأديان 30 مايو أولى جلسات محاكمة إسلام بحيري بتهمة إزدراء الأديان

حددت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار عمرو مخلوف جلسة السبت 30 مايو المقبل لنظر أولي جلسات دعوي إزدراء الأديان المقامة من ممدوح عبد الجواد المحامي ضد كل من إسلام البحيري مقدم برامج علي قناة القاهرة و الناس و طارق نور صاحب القناة .

و ذكر ممدوح عبد الجواد المحامي في دعواه ، أنه فؤجي بقيام إسلام البحيري بشن هجمة شرسة علي علماء الأمة الإسلامية و أصح كتاب السنة النبوية بطريقة تعبر عن مدي الحقد و الكرهية التي يكنها للإسلام دين و عقيدة ، حيث تبني في برنامجة التشكيك في ثوابت الأمة الإسلامية و انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند جميع المسلمين و ما أجمع عليه علماء الأمة ، و الطعن فيما هو ثابت بنص كتاب الله تعالي .

و أضاف عبد الجواد أن محتوي حلقات البرنامج الذي يقدمه البحيري تمثل و تشكل إزدراء صريح للعقيدة الأسلامية و السنة النبوية ، و التي تستوجب معاقبته جنائياً ليكون عبره لمن تسول له نفسه .

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