"صحة الإسكندرية" تنظم دورة الإفاقة القلبية التنفسية بمستشفى الحميات

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، دورة الإفاقة القلبية التنفسية الأساسية لمدة 9 أيام بمستشفى الحميات بالإسكندرية، شارك فيها عدد كبير من الأطباء من مختلف مستشفيات الإسكندرية.

من جانبه أشار الدكتور هشام الدخس، مدير مستشفى الحميات، إلى أن الدورة حاضر فيها كل من الدكتور أسامة عبد الحميد سالم، استشارى الطب والطوارئ والدكتور طارق التهامى أخصائى الناية المركزة بمستشفى الجمهورية العام.

وقد تقدم الأطباء المتدربين بشهادة شكر وتقدير للدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على رعايته للدورة وتشجيعه للتعليم الطبى المستمر.