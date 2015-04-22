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حملة نظافة لجزيرة أبو منقار ضمن الاحتفال بيوم الأرض بالغردقة

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نظمت وزارة البيئة، ممثله فى قطاع محميات البحر الأحمر وبالاشتراك مع محافظة البحر الأحمر ومركز غوص بلو ويفز، اليوم الأربعاء حملة نظافة لبعض الجزر البحرية بالغردقة، وخصوصا التى تتمتع بأنظمة بيئية ذات حساسية عالية مثل جزيرة أبو منقار وغابات المانجروف التى تنمو على شواطئ الجزيرة، وذلك فى إطار احتفالات محافظة البحر الأحمر الخاصة بيوم الأرض.

وقال ياسر سعيد مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر أن جزيرة أبو منقار هى الجزيرة الوحيدة بسواحل الغردقه التى ينمو عليها نبات المانجروف، مؤكدا أن حملة نظافتها إزالة مخلفات والأكياس البلاستيكية التى حملتها التيارات البحرية وعلقت بجزور النبات المانجروف لحمايته، ونظرا لأهميته للبيئة البحرية كمناطق لتكاثر للأسماك والطيور وكمناطق خاضنة لصغار الأسماك واللافقاريات البحرية.

مضيفا أن حملة النظافة أقيمت اليوم بمشاركة العديد من المتطوعين والمجتمع المحلى ومجتمع الغوص فى الاحتفال بقاعليات يوم الأرض ولتنمية الوعى البيئى لمستخدمى الموارد الطبيعية وللتعريف بيوم الأرض وأهمية البيئة والحفاظ عليها.

بعض المشاركين فى نظافة الجزر البحرية -اليوم السابع -4 -2015
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بعض المشاركين فى نظافة الجزر البحرية

جمعيات أهلية ومراكز غرض شاركة فى النظافة -اليوم السابع -4 -2015
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جمعيات أهلية ومراكز غرض شاركة فى النظافة

طلاب مدارس شاركوا فى الحملة -اليوم السابع -4 -2015
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طلاب مدارس شاركوا فى الحملة


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