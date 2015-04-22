رئيس جامعة سوهاج يشارك فى حصاد 22 فدان قمح بمزرعة الجامعة

شارك الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه، رئيس جامعة، سوهاج والدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الحفيظ السمان، عميد كلية الزراعة، العاملين بمزرعة الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل فى حصاد 22 فدان مزروعة بالقمح.

وقال رئيس جامعة سوهاج، فى بيان إعلامى، إن مزرعة جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل تقع على مساحة 250 فدانا وتساهم فى الإنتاج المحلى للمحافظة، ومقسمة إلى عدة زراعات من القمح والبرسيم والخضروات بجانب مساحة كبيرة مزروعة بأشجار الفاكهة و2 صوبة لإنتاج الشتلات، مشيرا إلى أن إيراد المزرعة يساهم بشكل كبير فى جلب الإيرادات الداخلية للجامعة، والتى توجه إلى حساب صندوق المزرعة، الذى ينفق منه على الأبحاث العلمية فى مجال الزراعة والإنتاج الحيوانى.

ومن جانبه قال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن حرص رئيس الجامعة على المشاركة فى الحصاد يأتى من منطلق تواصل إدارة الجامعة مع العاملين ودعمهم ماديا ومعنويا فى كافة المجالات والسبل، كونهم أحد أضلاع المثلث التعليمى بالجامعة.

ومن جانب آخر قال عميد كلية الزراعة: إن إنتاج المزرعة من القمح هذا يعتبر جيدا إذا ما قورن بالأعوام السابقة، مشيرا إلى أن محصول القمح وصل إلى 260 إردبا سيتم حجز كمية منه كتقاوى والباقى سيتم توريده لشونة بنك التنمية والائتمان الزراعى بخلاف ما يقدم من تبن كعلف للحيوانات بمزرعة الجامعة للإنتاج الحيوانى يقدر بـ 37 ألف جنيه سنويا.

وعلى هامش حصاد القمح زار رئيس الجامعة مزرعة الإنتاج الحيوانى وتفقد مجزر اللحوم واستمع إلى شرح واف من مسئول المجزر، الذى أكد له أنه يتم ذبح عجل واحد على الأقل كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، موضحا أن اللحوم التى يتم ذبحها بالمجزر من أجود السلالات وتتم تحت إشراف طبيب بيطرى مقيم، كما أن سعر الكيلو المذبوج لا يتعدى 57.5 جنيه يتم بيعها بمنفذ الجامعة للعاملين حسب أولوية الحجز.