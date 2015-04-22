محافظ الإسكندرية يتسوق من مجمع نفق محطة الرمل

قام محافظ الإسكندرية هانى المسيرى بالتسوق بمجمع نفق محطة الرمل وشراء بعض منتجات الشركة ، للتأكد على ان المجمع يعمل بشكل طبيعى، نافيا إغلاق المجمع عقب افتتاح بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين كما أشيع فى الفترة الأخيرة.

من جانبه قال محمد صدقى رئيس شركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، إن المجمع التجارى بنفق محطة الرمل، بدأ العمل الفعلى واستقبال المواطنين منذ التاسعة صباح الثلاثاء الماضى ، مشيرا الى ان المحافظ قد تفقد المجمع و وجه بحل كافة المعوقات التى تعوق العمل بشكل طبيعى داخل المجمع .

وأكد "عبد الوهاب"، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على توافر السلع الغذائية بالمجمع التجارى، حيث يتكون مشروع المجمع الاستهلاكى من مركز موحد لخدمة المواطنين لتقديم كافة الخدمات، ومركز لصرف سلع تموينية وصرف بدل نقاط الخبز والسلع الحرة، بالإضافة إلى صالة انتظار لعملاء التموين مجهزة بإعلان رقم الخدمة، وركن لبيع كافة السلع الغذائية الحرة بأسعار مميزة، وركن لتقديم الوجبات السريعة. كما يوجد ركن للكتاب وعرض اللوحات الفنية وركن للعزف الموسيقى الحى، وركن للخدمات البنكية وماكينات الصرافة وتسديد فواتير الخدمات.

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