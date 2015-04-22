رئيس لجنة الدفاع اليمنى: صالح أكد لى أنه لن يخرج من صنعاء إلا على القبر

قال اللواء حيدر صالح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى اليمنى إن السبب الرئيسى وراء وقف العمليات العسكرية فى اليمن يهدف إثبات مصدافية الطرف الأخر وهم الحوثيين ومليشيا على عبد الله صالح فى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة رقم 20216.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من الرياض أنه من ضمن بنود القرار الصادر عن الأمم المتحدة هو سحب المليشيات المسلحة وتسليم الأسلحة من المدن اليمنية، موضحا أنه تم إعطاء مهلة لعبد الله صالح مدتها 3 أيام لتنفيذ هذا القرار تنتهى الجمعة.

وأوضح "صالح" أن كل الخيارات مفتوحة فى حالة عدم تنفيذ على عبد الله هذا القرار سواء عسكريا أو خلافه، مؤكدا أنه عبد الله صالح قال له شخصيا أنه لن يترك اليمن حتى يصل القبر ولم يولد بعد الرجل الذى يطلب منه ذلك.

وأشار إلى أن عملية "إعادة الأمل" تهدف فى المقام الأول غعادة بناء البنى التحتية ودعم اليمن اقتصاديا لتستعيد قوتها من جديد بالإضافة إلى مناقشة إمكانية ضم اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجى.

وحول توقيت عودة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، قال إنه فى الوقت الراهن صعب لكن هذا الأمر اتى لا محالة.